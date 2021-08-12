Российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику по итогам основной торговой сессии в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,3% и составил 3 888,86 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,57% — до отметки 1 665,56 пункта.

Выше остальных поднялись котировки АДР Ozon (плюс 3,58%), ГДР FixPrice (плюс 2,65%), АДР HeadHunter Group (плюс 2,01%), акций «Новатэка» (плюс 1,57%) и «Магнита» (плюс 1,35%). Максимальное падение цены продемонстрировали акции Petropavlovsk PLC (минус 2,36%), обыкновенные акции ВТБ (минус 1,92%), «Интер РАО» (минус 1,37%), «Россетей» (минус 1,14%), «Северстали» (минус 1,06%).

«Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии отступили от обновленных в течение дня максимумов с июля (3 897 и 1 670 пунктов), но оставались на положительной территории. Рынок не выглядит перекупленным, в связи с чем при сохранении мирового аппетита к риску в ближайшие сессии нельзя исключать роста к пикам текущего года в 3 915 и 1 695 пунктов. Помешать «быкам» может главным образом локальная фиксация прибыли. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 3 840—3 940 пунктов», — отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

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