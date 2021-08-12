Рубль потерял позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра по состоянию на 19:00 мск составил 73,52 рубля, что на 16 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 86,29 рубля, прибавив 10 копеек.

В ходе торгов было проведено 25 тыс. сделок с долларом более чем на 1,4 млрд долларов и 4,6 тыс. сделок с евро на 240 млн евро. Курсовые диапазоны составили 73,34—73,68 рубля за доллар и 86,15—86,66 рубля за евро.

«Сейчас российской валюте необходимы дополнительные стимулы для роста, это важно на фоне дешевеющей нефти. К концу торгового дня цена нефти Brent снизилась на 0,18% до 71,3 доллара за баррель. Фактором поддержки выступают данные об уровне инфляции в США в июле», — отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев.