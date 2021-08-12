Чистая прибыль группы Россельхозбанка по итогам первого полугодия 2021 года составила 13,1 млрд рублей, увеличившись в годовом выражении более чем в девять раз, свидетельствуют представленные в релизе РСХБ данные его полугодовой отчетности по МСФО.

«Чистая прибыль группы по итогам первого полугодия 2021 года составила 13,1 млрд рублей по сравнению с 1,4 млрд рублей за аналогичный период 2020 года», — указано в сообщении.

Чистый процентный доход за первое полугодие составил 43,6 млрд рублей, что на 12,6% выше показателя за аналогичный период 2020 года. Чистый комиссионный доход увеличился на 79% до 16,2 млрд.

Активы группы за полгода выросли на 1,5% до 3,877 трлн рублей на конец июня.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) за первое полугодие увеличился на 2% до 3,028 трлн рублей, в том числе корпоративный (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) — на 1% до 2,42 трлн, розничный — на 8% до 608 млрд.

Объем депозитов и остатков средств на счетах клиентов за шесть месяцев вырос на 5,3% до 3,015 трлн рублей, в том числе объем средств юридических лиц — на 4,8% до 1,593 трлн, физических лиц — на 5,9% до 1,422 трлн.



Собственный капитал группы (по МСФО) на 30 июня 2021 года составил 237,7 млрд рублей. Показатель достаточности капитала Н1.0 на 1 июля — 13,8%.