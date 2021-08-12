В июле 2021 года банки продолжили повышать депозитные ставки, однако они растут более медленными темпами, чем ключевая ставки и доходность облигаций федерального займа. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за июль 2021 года.

В комментарии указано, что в июне — июле текущего года долгосрочные ставки денежного рынка и доходность ОФЗ, выступающие для банков ориентиром при установлении ставок по операциям с клиентами, оставались вблизи локальных максимумов или продолжали расти. В сочетании с возросшим интересом частных инвесторов к рынку облигаций, являющихся альтернативой банковским депозитам, это способствовало повышению депозитных ставок.

В конце II и начале III квартала больше половины банков, входящих в число лидеров депозитного рынка, повысили ставки по основной линейке вкладов или ввели акционные вклады с повышенной ставкой. Однако, как и в предшествующие периоды повышения ключевой ставки, рост депозитных ставок отставал от роста ставок денежного и фондового рынков, указано в комментарии ЦБ.

После повышения депозитных ставок в июле индекс доходности депозитов FRG100 (средняя ставка 54 крупнейших «депозитных» банков по годовым вкладам на сумму от 100 тыс. рублей, по данным информационного агентства Frank RG) на конец месяца составил 5,1% годовых, превысив уровень конца июня на 0,39 процентного пункта, следует из материалов ЦБ. С начала цикла повышения ключевой ставки Банка России ключевая ставка возросла на 2,25 п. п., доходность ОФЗ — на 1,43 п. п., а депозитные ставки — лишь на 1,03 п. п. «Таким образом, в краткосрочной перспективе сохраняется потенциал догоняющего роста депозитных ставок, реализации которого будет способствовать конкуренция банков за вкладчиков», — заключили в Центробанке.

В комментарии отмечается, что, хотя в июне — июле темпы роста депозитных ставок несколько ускорились, они по-прежнему отставали от инфляции и возросших инфляционных ожиданий, что ограничивало привлекательность депозитов в качестве инструмента сбережения. «Кроме того, сохранялся интерес частных инвесторов к альтернативным направлениям сбережения. Население продолжало активно наращивать вложения в недвижимость: в июне месячный прирост счетов эскроу составил 205 млрд рублей», — сообщают в ЦБ. В документе указано, что за 12 месяцев прирост средств на счетах эскроу составил 1,8 трлн рублей, вдвое превысив прирост банковских депозитов за тот же период.

В ЦБ констатируют продолжающийся рост интереса частных инвесторов к рынку ценных бумаг. «По итогам июня число физических лиц, имеющих брокерские счета, приблизилось к 13 млн человек. В этих условиях продолжилось замедление притока средств на розничные депозиты: годовой прирост портфеля депозитов населения на начало июля составил 2,7% против 4,2% месяцем ранее», — говорится в комментарии.

Его авторы указывают, что, как и в предыдущие месяцы, основной приток средств на депозиты населения обеспечивали текущие счета. К началу июля они составляли 38% от общего объема депозитов населения (против 29% годом ранее). «Росту интереса населения к текущим счетам могла способствовать ценовая конкуренция между банками за вкладчиков, вследствие чего ставки по депозитам до востребования продолжали сближаться со ставками по краткосрочным депозитам, а также повышенный интерес к высоколиквидным активам в условиях неопределенности, связанной с пандемией COVID-19», — считают аналитики ЦБ.

По данным регулятора, в сегменте срочных депозитов в отчетный период приток средств наблюдался лишь на депозиты сроком свыше трех лет. «При установлении ставок по таким депозитам, позволяющих нарастить срочность банковских пассивов, банки проводили наиболее агрессивную ценовую политику. Годовой темп притока средств на рублевые и валютные депозиты в начале июля был сопоставим, и небольшое снижение валютизации по итогам июня (с 20,8% в начале месяца до 20,7% в конце) определялось номинальным укреплением рубля», — указывается в обзоре.