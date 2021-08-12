Рост ставок денежного и фондового рынков, а также постепенное удорожание банковских пассивов вследствие повышения депозитных ставок были факторами роста ставок по рублевым кредитам в июне — июле, но рост среднерыночных кредитных ставок в рознице сдерживает льготная ипотека. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за июль 2021 года.

«Многие крупные банки в июне и июле приняли решение о повышении ставок по стандартным кредитным продуктам (прежде всего по ипотеке). Однако из-за колебаний структуры оборотов рынка (в особенности — доли льготных кредитов в общем объеме сделок) на отдельных сегментах рынка не наблюдалось устойчивого роста среднерыночных ставок», — сказано в комментарии.

В корпоративном сегменте рынка в июне среднерыночные ставки по краткосрочным кредитам повысились на 0,16 процентного пункта (до 6,7% годовых), по долгосрочным — на 0,43 п. п. (до 7,6% годовых). В сегменте кредитов МСП рост ставок был менее устойчив, что, как предположили в ЦБ, может объясняться колебаниями доли льготных кредитов в оборотах рынка.

В розничном сегменте рынка в июне, несмотря на повышение ставок по стандартным ипотечным продуктам, наблюдалось снижение среднерыночных ставок, связанное прежде всего с пиковой активностью в сегменте льготной ипотеки накануне изменения условий программы.

ЦБ: автокредиты подорожали в июне на фоне снижения ставок по розничным кредитам в целом Средние банковские ставки по розничным кредитам в рублях снизились в июне по сравнению с маем 2020 года, при этом автокредиты стали дороже. Ставки по корпоративным кредитам, в том числе по кредитам малому бизнесу, выросли, свидетельствует обновленная во вторник инфографика ЦБ по кредитным ставкам .

«С одной стороны, банки, которым субсидия по льготной ипотеке позволяет хеджировать процентный риск, в последние месяцы действия высоких лимитов на максимальную сумму кредита в рамках программы ипотеки c господдержкой на новостройки снижали ставки по льготной ипотеке, одновременно повышая ставки по стандартным ипотечным продуктам. С другой стороны, заемщики также проявляли повышенный интерес к программе льготной ипотеки, усиливаемый активной ценовой политикой банков в данном сегменте рынка. В результате в июне заметно выросла доля льготной ипотеки в оборотах ипотечного рынка и доля ипотеки в оборотах розничного кредитного рынка», — поясняют аналитики ЦБ.

Увеличившаяся доля кредитов по низкой ставке способствовала снижению среднерыночной ставки по ипотечным кредитам на 0,23 п. п. (до 7,1% годовых), а средней ставки по долгосрочным розничным кредитам — на 0,26 п. п. (до 10,2% годовых).

В июле средняя ставка предложения нельготной ипотеки продолжила расти, составив на конец месяца 8,3% годовых в сегменте ипотеки на первичном рынке и 8,5% в сегменте ипотеки на вторичном рынке (прирост менее чем на 0,1 п. п. по сравнению с концом июня).

В ЦБ допускают, что «медленный рост ипотечных ставок может объясняться долгосрочным характером ипотечных кредитов и возросшим доверием банков к денежно-кредитной политике Банка России: банки-кредиторы не ожидают повышения рыночного уровня ставок на протяжении всего срока жизни выдаваемых ипотечных кредитов. Тем не менее изменение параметров программы льготного ипотечного кредитования с начала июля и, соответственно, снижение спроса на такую ипотеку позволяют в краткосрочной перспективе ожидать снижения доли льготной ипотеки в оборотах рынка».

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В более длительной перспективе, по мнению аналитиков Центробанка, возросшая ключевая ставка и доходность облигаций будут способствовать дальнейшему росту кредитных ставок как в корпоративном, так и в розничном сегментах рынка. Сдерживающее влияние на рост средних ставок в розничном сегменте может оказать распространение программы семейной ипотеки на семьи с одним ребенком и растущее использование льготной ипотеки такими семьями.

В комментарии говорится, что в розничном сегменте рынка спрос на кредиты поддерживали сравнительно низкий уровень ставок (в сравнении с растущей инфляцией) и ожидания повышения кредитных ставок в ближайшем будущем. «Дополнительным фактором активности на рынке стали ожидания пересмотра условий программы льготного ипотечного кредитования и стремление заемщиков успеть воспользоваться ею. Под влиянием этих факторов к началу июля годовой прирост портфеля кредитов населению составил 21,6% против 19,9% месяцем ранее», — отмечают аналитики ЦБ.

Они подчеркивают, что продолжающееся восстановление экономики способствовало наращиванию кредитования и в других сегментах кредитной розницы: к началу июля годовой прирост необеспеченных потребительских кредитов составлял около 17%, автокредитов — 20%.

В комментарии отмечается, что качество розничного кредитного портфеля улучшалось на протяжении всего II квартала 2021 года, благодаря чему банки не ужесточали неценовые условия кредитования. Это обеспечивало доступность заемных средств для населения по основным кредитным продуктам.