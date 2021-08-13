Покупательная способность россиян в первом полугодии упала в 64 регионах России, а в течение последних лет реальные доходы граждан почти не растут и никак не могут вернуться на уровень 2013—2014 годов, пишут «Ведомости» , отмечая, что при этом средняя стоимость продуктов для приготовления борща к июлю 2021 года выросла до 314 рублей, что на 13% выше, чем в начале года.

По данным исследования, сейчас индекс борща на 0,1% меньше, чем за первую половину 2020 года, когда в некоторых регионах вводились карантинные меры и безработных стало на 1,3 млн человек больше; доходы россиян составили в первом полугодии 2021 года 35,2 тыс. рублей, из которых 15,2% шло на налоги и другие обязательные платежи, в то время как в первом полугодии 2020 года на налоги уходило 14,8% дохода, а десять лет назад — 13—14%, а оставшиеся 30 тыс. рублей позволили приготовить 102 блюда на семью из четырех человек, и это минимум за последние пять лет.

Кастрюля борща в первой половине 2021 года в среднем подорожала с 273 до 293 рублей по сравнению с первым полугодием 2020 года, следует из расчетов по данным Росстата, при этом активнее всего продукты дорожали в апреле — июне: с 293 до 316 рублей; с этого уровня цена борща и снижалась в июле на 2 рубля, что и близко не компенсировало роста цен в первом полугодии.

Эксперты считают, что на динамике доходов по-прежнему сильно отражается сырьевая зависимость: россияне беднели в 2020 году на фоне падения цен на нефть и газ, продажи которых обеспечивают треть бюджета страны; в этом году цена нефти возвращается на допандемийный уровень, а вслед за ней растут и доходы — на 1,7% в первом полугодии.

По базовому прогнозу Минэкономразвития, в 2021 году россияне станут богаче на 3%, однако в дальнейшем нефть будет дешеветь, а доходы — расти медленнее, считают в министерстве.