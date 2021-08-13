В Рунете появились сайты, готовящие продажи «моргентокенов» и «моргенкоинов» — поддельных криптомонет якобы от лица известного рэпера Моргенштерна, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Telegram-канал @In4security.

По словам экспертов, таких сайтов несколько: morgentoken.com, morgencoin.com, morgenshterncoin.com и др.; они не используют шифрование, а информация не совпадает, что указывает на мошенническую схему, отметили они. Как рассказал сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач, схема начала готовиться в июне, а месяц назад мошенники стали регистрировать и раскручивать домены, добавив, что впоследствии злоумышленники предложат купить токены и потеряются с деньгами либо будут похищать средства граждан с криптокошельков через фишинг.

Если к проекту удастся привлечь большой интерес, команда может взвинтить цену и провести так называемую атаку rug pull, при которой его владельцы просто сбегут с деньгами инвесторов, заявив о проблемах, например с ПО, сказал руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. Другач в свою очередь подчеркнул, что раньше таких схем не было. Вместе с тем токен Morgenshtern, также не имеющий прямого отношения к певцу, уже продавался менее года назад; по данным сервиса Etherscan, им владеют десять человек.

На рынке есть пример и реально запущенной криптовалюты от знаменитости: в 2018 году певица и телеведущая Ольга Бузова провела ICO Buzcoin. Но даже если звезды реально запускают криптопроекты, это не значит, что инвестиции будут успешными, отметил ведущий стратег Exante Янис Кивкулис. Так, из запланированных 210 млн долларов Бузовой удалось привлечь 300 тыс. долларов, после чего она покинула проект, сообщал crypto-news.io.

Особенно популярными фанатские токены стали этим летом, сказал технический директор международной криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков. Их выпустили футбольные клубы «Ювентус», «Барселона», «Арсенал», команда «Формулы-1» McLaren и UFC MMA. Продажа токенов — возможность дополнительного финансирования от фанатов на фоне кризиса, уверен он. Однако многие не знают, как проверять их подлинность, поэтому могут купить токен на поддельном сайте и долго быть уверенными, что они финансово поддержали любимый бренд, подчеркнул эксперт.

Компания Bi.Zone в июле насчитала 17 мошеннических сайтов с упоминанием Моргенштерна, где указано, например, что артист раздает деньги за прохождение опросов. После опроса, рассказал директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин, жертве предлагается ввести данные карты на фишинговом ресурсе либо оплатить небольшую «комиссию».