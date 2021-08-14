ВТБ повысил доходность вкладов для зарплатных клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации. При открытии нового вклада «Надежная основа» они смогут получить надбавку в размере 2,1 процентного пункта на новые размещенные средства, доходность для них составит до 7,5% годовых.

«Надбавка начисляется в рамках акции «Прибавка к зарплате» всем клиентам ВТБ, получающим заработную плату на карту банка. До 31 декабря 2021 года им необходимо открыть в ВТБ вклад «Надежная основа» с доходностью 4,4% годовых (с учетом капитализации). При подключенной опции «Сбережения» к Мультикарте ВТБ итоговая доходность для зарплатных клиентов составит до 5,4% годовых, а с акцией «Прибавка к зарплате» — до 7,5% годовых на новые размещенные средства», — говорится в релизе.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В ВТБ обращают внимание на то, что клиенты могут открывать неограниченное количество депозитов любым удобным способом: в интернет-банке, мобильном приложении «ВТБ Онлайн», а также в офисе. Минимальная сумма вклада составляет 30 тыс. рублей, срок — 370 дней. Выплата процентов производится ежемесячно. Надбавка в рамках акции выплачивается единоразово, не позднее календарного месяца, следующего за месяцем окончания срока по вкладу. Пополнение, частичное снятие и продление не предусмотрены.



Зарплатным клиентам доступен также повышенный кэшбэк в размере 1,5% от суммы покупки по карте. Уточняется, что участники программы лояльности «Мультибонус», которые выбрали бонусную опцию Cash back, «Путешествия», «Коллекция» или «Инвестиции», будут получать повышенный до 1,5% кэшбэк от суммы покупки вне зависимости от объема трат по картам. Ранее для этого требовалось подключить платную опцию за 249 рублей и совершать покупки на сумму не менее 10 тыс. рублей ежемесячно.