Более половины (51%) опрошенных россиян выступают за раннее начало обучения детей финансовой грамотности — в дошкольном или младшем школьном возрасте, свидетельствуют данные исследования, проведенного РГС Банком. При этом 41% респондентов отметили, что важнее всего научить детей планировать личный бюджет, на втором месте — тратить деньги с умом (39%).

По данным исследования, каждый четвертый россиянин (27%) считает, что обучать детей финансовой грамотности необходимо с начальной школы. Еще 24% респондентов назвали подходящим для этого дошкольный возраст. Довольно четко прослеживается тенденция «чем раньше, тем лучше»: 20% полагают, что обучение стоит начать со средней школы, 18% — в старшей школе и только 11% — в вузе.

Примечательно, что в Новосибирске высказались за обучение детей финансовой грамотности в дошкольном возрасте больше, чем в среднем по России, — более трети жителей (35%), тогда как в Волгограде и Нижнем Новгороде этот вариант ответа выбрала вдвое меньшая доля опрошенных — по 18%.

Более половины (54%) жителей Казани считают, что важнее всего научить детей разумно тратить. Тогда как в Ростове-на-Дону так считают только 33%. В Воронеже больше, чем в других регионах России, ценят умение выбрать прибыльную профессию — этот вариант ответа выбрали 33% воронежцев в сравнении, например, с 10% жителей Челябинска.

Несмотря на поддержку идеи раннего обучения детей управлению деньгами, более трети опрошенных (38%) не готовы открывать никакой финансовый продукт для своего ребенка. Остальные не так категоричны. Каждый четвертый россиянин (26%) заинтересован в обеспечении ребенка банковской картой. Особенно популярен этот вариант ответа был в Новосибирске — за него проголосовали 35% опрошенных. При этом 17% респондентов хотели бы оформить для детей страхование жизни — инвестиционное или накопительное, 16% готовы открыть ребенку накопительный счет, 14% — вклад.

При этом сами взрослые невысоко оценивают уровень своей финансовой грамотности. Только треть опрошенных (34%) уверена в своих знаниях и не планирует дополнительно обучаться управлению финансами. Почти у каждого четвертого (23%) респондента вопрос «Нуждаетесь ли вы сами в повышении своей финансовой грамотности?» вызвал затруднения. При этом каждый пятый (21%) готов пойти на соответствующие курсы.