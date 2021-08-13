Более половины опрошенных россиян (52%) считают профессию врача самой сложной, об этом свидетельствуют данные опроса сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» (входят в экосистему «Сбера»).

По данным опроса, еще около трети респондентов указали на сложность профессий космонавтов (34%) и шахтеров (32%). Трудности работы саперов выделили 30% участников исследования, 26% опрошенных жителей России считают самой сложной профессию пожарных, 24% — пилотов, а 23% — учителей. Сложность деятельности водолазов отметили 15% респондентов, 13% считают самой сложной профессию программиста, 12% — военных и по 10% — химиков и инженеров.

Другие профессии получили менее 10% голосов, а в варианте «Другое» 8% опрошенных чаще всего указывали, что все профессии сложные по-своему.

Руководитель направления обучения врачей телемедицины онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Василенко отметил, что профессия врача считается, по мнению россиян, самой сложной, так как врачу требуется иметь огромное количество важных навыков — искусство эффективной коммуникации с пациентом, умение дедуктивно мыслить и принимать важные решения в условиях недостатка информации.

Василенко также связал это с пандемией коронавируса, во время которой россияне стали больше ценить умение врачей быстро реагировать и приспосабливаться к новым реалиям, а также переходить на новый формат онлайн-консультаций, чтобы иметь возможность спасать больше жизней людей.