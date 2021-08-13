В России будет запущена новая мера поддержки строительной отрасли. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Как поясняется, речь идет о механизме, который позволит компенсировать дополнительные расходы застройщиков, связанные с существенным удорожанием стройресурсов.

Так, по согласованию сторон теперь можно увеличивать цену госконтракта на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Фиксируется, что изменение стоимости не должно превышать 30%.

Для согласования новых условий заказчик и подрядчик должны заключить дополнительное соглашение. При этом заново проверять инвестпроект на предмет эффективности использования средств не потребуется.

«Принятое решение позволит без сбоев продолжить строительство важных социальных и инфраструктурных объектов», — рассчитывают в Кабмине.

Комментируя это решение на своей странице в Instagram , вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что «оно позволит не допустить остановку строек и банкротства стройкомпаний, а значит, важные для людей объекты продолжат строиться».



Согласно данным Росстата , строительные материалы подорожали в июле по сравнению с июнем 2021 года на 5,14%, с начала года (к декабрю 2020-го) — на 25,78%, в годовом выражении (по сравнению с июлем 2020-го) — на 30,01%.