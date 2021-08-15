Некоторые банки на текущей неделе запустили новые карточные продукты и скорректировали условия по действующим картам. Разберемся в нововведениях.



ОТП Банк повысил процент на остаток средств для всех держателей дебетовых карт — теперь ежемесячно можно получать до 6% годовых. Все новые клиенты, оформившие карту «ОТП Максимум+» до 31 августа, будут получать повышенный процент на остаток — до 10% годовых при тратах от 15 тыс. рублей и более. Выплата повышенного процента будет действовать до 31 октября и происходить ежемесячно. При тратах менее 15 тыс. рублей в месяц процент на остаток составит 5% годовых. Заказать дебетовую карту ОТП можно онлайн или в любом отделении банка, для оформления понадобится только паспорт.

Банк «Уралсиб» держателям дебетовой карты «Прибыль» с августа будет начислять 6,25% годовых на остаток до 2 млн рублей при сумме покупок по карте от 10 тыс. рублей в месяц. Еще одна актуальная опция — если указать карту «Прибыль» для получения пособия на школьников в 10 тыс. рублей, банк за каждого ребенка начислит по 1 500 бонусных рублей. Бонусами можно компенсировать любые карточные покупки на такую же сумму.





Новые держатели карты «Халва» Совкомбанка смогут получать до 10% годовых в течение первых трех месяцев пользования картой. Для получения 10% необходимо каждый месяц картой оплатить пять покупок на общую сумму 10 тыс. рублей, а также держать на карте не более 300 тыс. рублей. Ставка для суммы, выходящей за лимит, составит лишь 4%. Акционная ставка будет действовать только три стартовых месяца, затем с 10% снизится до стандартных 5%.

Банк «Авангард» начал выпускать виртуальные бизнес-карты. Клиенты банка — юридические лица и ИП — могут оформить виртуальную корпоративную карту Mastercard Business Virtual в интернет-банке и мобильном приложении «Авангарда». Картой можно оплачивать командировочные, хозяйственные и представительские расходы компании в Интернете и в магазинах с помощью Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. По карте начисляется кэшбэк 1%, а также доступны специальные предложения программы «Mastercard Бизнес-Бонус». Клиенты могут контролировать расходы по картам онлайн и устанавливать индивидуальные лимиты для каждого сотрудника. Выпуск и обслуживание Mastercard Business Virtual — бесплатно.

СберБанк модернизировал функционал «СберКарты Тревел», запустив сервис, который позволяет фиксировать курс валюты на момент покупки товара или услуги. Новая функция полезна как при поездках за границу, так и при совершении покупок на зарубежных сайтах с оплатой в валюте. Теперь, независимо от того, в какой валюте клиент совершает операцию, сумма в момент покупки и в момент списания средств останется неизменной. Сервис доступен обладателям любой «СберКарты Тревел», в какой бы валюте она ни была выпущена, и с опцией мультивалютности.

ВТБ, Хоум Кредит Банк и МТС Банк начали внедрять сервис, позволяющий держателям карт Visa осуществлять проверку оформленных подписок, а также наличие сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее совершали оплату. Цифровой сервис будет интегрирован в мобильное приложение банка. Там пользователям будет показан список онлайн-магазинов или сервис-провайдеров, где оформлены их подписки по картам и счетам.