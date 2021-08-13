ВТБ с 18 августа повысит ставки по основным ипотечным программам, сообщили РБК два источника в банке, знакомых с тарифными планами. Базовая ставка увеличится на 0,4 процентного пункта по кредитам на новостройки, готовое жилье и рефинансирование. Условия кредитования по льготным госпрограммам сохранятся.

Как указывает РБК со ссылкой на информацию на сайте банка, сейчас базовая ставка по кредитам на покупку квартиры в новостройке и на вторичном рынке в ВТБ составляет 8,8%. После пересмотра она увеличится до 9,2% (без учета скидок за электронную регистрацию сделки, первоначальный взнос от 50% и других дисконтов). Ставка рефинансирования ипотеки для клиентов других банков вырастет с текущих 8,2% до 8,6% годовых. Для клиентов, уже подавших заявку на ипотеку, ставки с 18 августа не изменятся, уточнил один из собеседников РБК.

«Мы не исключаем изменения ставок по ипотеке, однако окончательное решение банк объявит позднее», — сообщил представитель ВТБ. Ранее госбанк повышал ставки по ипотечным ссудам в июне.

Банк России в июле поднял ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 6,5%, из-за роста инфляции и инфляционных ожиданий. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключала, что это мог быть последний раунд ужесточения денежно-кредитной политики в 2021 году. Резкое повышение ключевой ставки отразится на доходности вкладов и стоимости кредитов, отмечали участники рынка. Коррекция в сегменте сберегательных продуктов уже началась — к 10 августа ставки по вкладам в крупных банках вернулись к допандемийному уровню, отмечает РБК. Информагентство обратило внимание, что вслед за решением ЦБ некоторые банки начали пересматривать ставки по ипотеке: с 23 июля их повысил Райффайзенбанк (на 0,2—0,6 п. п. по нескольким программам), следует из данных «ДОМ.РФ».

Ранее в ВТБ спрогнозировали рост средней ставки по ипотеке до 9% к концу года, если ЦБ продолжит повышение ключевой до 7% годовых. «Уже почти половина банков из более чем 20 представленных в ипотечном брокере компании с начала июля пересмотрели свои ставки в сторону увеличения, в среднем на 0,4 п. п.», — говорилось в материалах банка.



Согласно статистике ЦБ, на 1 июля средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России обновила минимум, составив 7,07% (данных на 1 августа еще нет). Показатель отражает стоимость обслуживания жилищных кредитов на первичном и вторичном рынках, включая ставки по льготным госпрограммам.