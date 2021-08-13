Российский ВВП вырос во II квартале 2021 года на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 1,7% по сравнению со II кварталом 2019-го. Такую предварительную оценку представил Росстат.

«Индекс физического объема ВВП во II квартале 2021 года относительно соответствующего периода 2020 года, по предварительной оценке, составил 110,3%, относительно соответствующего периода 2019 года — 101,7%», — отмечается в сообщении.

«При расчете использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в следующих видах экономической деятельности: пассажирооборот (плюс 250%); водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (плюс 30,2%); розничный товарооборот (плюс 23,5%); оптовый товарооборот (плюс 19,8%); обрабатывающие производства (плюс 11,4%); строительство (плюс 10,7%); грузооборот (плюс 9,9%); добыча полезных ископаемых (плюс 7,8%); обеспечение электрической энергией, газом и паром (плюс 7,2%)», — уточняют в статведомстве.

Первая оценка динамики ВВП во II квартале, в которой будут представлены номинальный объем, индексы физического объема, дефлятора ВВП, отраслевая структура ВВП и которая будет учитывать «поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России», будет опубликована 10 сентября 2021 года.

В Росстате разъясняют, что «предварительная оценка ВВП за II квартал 2021 года выполнена на основе производственного метода. ВВП, рассчитываемый производственным методом, представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или институциональных секторов в основных ценах и чистых налогах на продукты. Предварительная оценка ВВП за II квартал 2021 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики».



Напомним, в конце июля Минэкономразвития России дало несколько более скромную оценку динамики ВВП страны во II квартале: плюс 10,1% год к году и плюс 1,5% ко II кварталу 2019 года.