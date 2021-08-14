Банк непрофильных активов «Траст» подал в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к Вадиму Беляеву о взыскании убытков. Сумма заявленных требований составляет 156,6 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.



«Данный иск является частью стратегии банка по возврату средств, выведенных бывшим бенефициаром Вадимом Беляевым из банков «Траст» и «Открытие», и учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах Российской Федерации», — говорится в релизе.

В банке отмечают, что АО «Открытие Холдинг», которое находилось под управлением Вадима Беляева, имело признаки финансовой пирамиды. «Компания использовала схемы, при которых старые обязательства погашались исключительно за счет новых кредитов и выпуска облигаций. При этом привлеченные средства частями с помощью фиктивных сделок направлялась на формально не связанные с ответчиком, но контролируемые им компании», — пояснили в «Трасте».

Беляев также выступает одним из ответчиков по иску ЦБ о взыскании в пользу банка «Открытие» более 289,5 млрд рублей убытков, причиненных мерами по его оздоровлению. Суды ряда инстанций уже взыскали эту сумму солидарно с них и еще трех ответчиков — экс-президента банка Рубена Аганбегяна, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева.



Кроме того, в июле 2020 года Банк непрофильных активов «Траст» и банк «Открытие» заявили о необходимости привлечения бывших топ-менеджеров «Траста» Вадима Беляева и Евгения Данкевича, а также экс-президента Бинбанка, бывшего владельца Рост Банка Микаила Шишханова в качестве соответчиков по иску к членам семьи Минц в Высоком суде Лондона. В августе 2020 года Высокий суд Лондона удовлетворил это заявление, а в июле 2021-го Апелляционный суд Англии отклонил жалобу бывших топ-менеджеров, подтвердив решение предыдущей инстанции.



На базе банка «Траст» создан Банк непрофильных активов, консолидировавший «плохие» и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи. В частности, «Траст» получил активы Бинбанка, Рост Банка, банка «ФК Открытие», Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка.

