В идеале каждый гражданин России должен периодически проверять свою кредитную историю. Бесплатно это можно сделать два раза в год в каждом бюро. Зачем? Чтобы точно знать, не оформили ли мошенники заем на ваше имя, почему вам отказали в кредите и нет ли у вас долга. Как получить свою кредитную историю – в новом выпуске Fingram.

1. Что такое кредитная история?

Кредитная история – это документ, в котором собрана информация обо всей кредитной активности юридического или физлица. В ней содержится информация о запросах на кредиты, обслуживании и погашении задолженности, о поручительствах и кредиторах. Также отражаются просрочки или досрочные погашения. В кредитной истории описываются все кредиты с 2005 года. Дополнительные сведения о долгах могут внести операторы сотовой связи и судебные приставы из-за просрочек по алиментам и ЖКХ. На основании этих сведений кредиторы делают вывод, насколько надежным клиентом является заемщик. Также ее используют страховщики и работодатели.

2. Где моя кредитная история?

Кредитная история хранится в бюро кредитных историй. Список БКИ есть в ЦБ в «Государственном реестре бюро кредитных историй ». Список можно получить онлайн бесплатно. Для этого нужна подтвержденная учетная запись на сайте госуслуг, также можно воспользоваться приложением «Госуслуги». Сведения о БКИ, в которых хранится ваша кредитная история, доступны на портале госуслуг в разделе каталога «Налоги и финансы» в подразделе «Все услуги / Отраслевые справки и реестры».

3. Как посмотреть список БКИ, где хранится моя кредитная история?

1. Подтвердите учетную запись на «Госуслугах».

2. Подайте заявление на получение электронной услуги.

3. Дождитесь, пока список организаций появится в личном кабинете. Там будет таблица с адресами, названиями и телефонами бюро.

4. Как узнать мою кредитную историю?

Посмотреть кредитную историю можно с паспортом в офисе БКИ или онлайн на сайтах банков или организаций.

Например, можно ознакомиться с историей онлайн бесплатно в Национальном бюро кредитных историй.

1. Авторизуемся в личном кабинете НБКИ или регистрируемся через сайт госуслуг, а потом авторизируемся. Через «Госуслуги» все бюро сверяют данные, чтобы убедиться что вы – это вы, а не мошенник.

2. Выбираем услугу «Запрос кредитной истории» — «Получить бесплатно».

3. Сразу же получаем историю заказов, где предлагается скачать отчет о вашей кредитной истории.

4. Там можно бесплатно узнать и ваш персональный кредитный рейтинг.





Бонус:

Кредитная история влияет на получение новых кредитов или ипотеки. От кредитной истории может зависеть и максимальная сумма, которую банк готов вам выдать.

Совершенно «пустая» кредитная история — тоже не самый лучший вариант для банков. С их точки зрения особенно надежен тот клиент, который периодически получает и вовремя гасит кредиты, а не тот, кто вообще не брал их много лет.

Также в ЦБ существует «Центральный каталог кредитных историй ». Там хранятся данные только из титульной части кредитных историй, содержащей общие данные, касающиеся основных персональных идентификационных сведений об их обладателях.

Бесплатно получить кредитную историю в каждом бюро на бумажном носителе можно не чаще одного раза в год. За последующие (в течение года) обращения БКИ вправе взимать плату.

Кредитную историю не выдают всем желающим, ими могут оказаться мошенники. Чтобы защитить клиентов, компании просят подтвердить, что вы — это человек из кредитной истории.

Персональный кредитный рейтинг является аналогом скоринга, который используют банки и МФО при принятии решения о кредитовании клиента. Балл рассчитывают бюро по своим существующим скоринговым моделям. Чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска заемщика.

А вы проверяете свою кредитную историю? Сколько раз в год?