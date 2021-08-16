Межрегиональная общественная организация «Союз отельеров» выступила с предложением отсрочить на полгода выплаты по программе кредитования бизнеса под 3% годовых. Соответствующее обращение глава союза Роман Сабиржанов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, передает ТАСС.

«Просим отсрочить выплаты по программе льготного кредитования «ФОТ 3.0» (ФОТ — фонд оплаты труда) на шесть месяцев либо применить к ней правила программы «ФОТ 2.0», — говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Сабиржанов напомнил, что в марте — апреле 2021 года предприятия из наиболее сильно пострадавших от пандемии коронавируса отраслей получили льготный кредит по программе «ФОТ 3.0».

«Вместе с тем начало третьей волны коронавирусной инфекции совпало с началом туристического сезона, в результате чего произошел существенный спад туристического потока. Это привело к тому, что у предприятий из наиболее пострадавших отраслей (критически зависящих от туристического потока) отсутствует возможность создать резервы для выплаты по своим обязательствам в период низкого гостиничного сезона», — отмечается в документе.



Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа «ФОТ 2.0» с льготной ставкой 2% годовых. По ней российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, что позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работников. Кредиты вместе с процентами списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранили 90% работников. В марте 2021 года ее сменила программа кредитования «ФОТ 3.0», предполагающая выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся отраслям.