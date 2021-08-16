Челябинвестбанк предлагает новый продукт — детскую карту. Карта выпускается к счету взрослого для детей и подростков в возрасте от шести до 18 лет, и это может быть карта любой платежной системы по выбору клиента: «Мир», Visa или Mastercard, сообщили в кредитной организации.

«Родители смогут через интернет-банк InvestPay контролировать расходы ребенка и настраивать лимиты на различные операции, а дети, имея на карте определенную сумму, научатся самостоятельно планировать свои расходы и совершать покупки в магазинах и Интернете, принимать решения — тратить или копить», — подчеркивают в банке.

Чтобы получить детскую карту, нужно обратиться в любое подразделение Челябинвестбанка или заполнить онлайн-заявку на сайте. Для подтверждения заявки надо дождаться звонка из банка, а затем получить карту в выбранном подразделении. С собой необходимо взять паспорт и оригинал документа, удостоверяющего личность ребенка.



«Для юных клиентов Челябинвестбанка специально разработаны стильные дизайнерские чехлы — один из четырех дизайнов можно бесплатно выбрать при заказе карты», — добавляют в финучреждении.