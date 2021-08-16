По итогам полугодия в целом по финансовому сектору отток средств населения составил всего 0,8%, однако ряд банков с крупным депозитным портфелем продемонстрировали опережающую динамику падения, пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчет анализа 101-й формы отчетности российских банков. В самих кредитных организациях объясняют это снижением потребности в фондировании из-за меньшей выдачи кредитов в первом полугодии.

Наибольший отток, за исключением Запсибкомбанка, где идет миграция клиентов в ВТБ, показал «Восточный». Его портфель средств розничных клиентов сократился на 20,6 млрд рублей (на 15,3%). Следом идет МИнбанк, потерявший 18,7 млрд рублей (минус 12,4%), далее Росбанк — снижение на 5,6%, или 16,6 млрд.

В банках отмечают, что уменьшение объема средств граждан было запланировано в силу отсутствия нужды в «избыточной» ликвидности. «С учетом планируемого снижения кредитного портфеля и перетока новых выдач в Совкомбанк у банка «Восточный» уменьшается и потребность в привлечении денежных средств», — пояснил предправления банка Кирилл Соколов.

В МИнбанке проводят «планомерную политику по снижению стоимости клиентских пассивов», заверили там. «В течение первого полугодия происходило выгашивание дорогих розничных вкладов, в результате средняя стоимость привлечения средств физлиц с начала года к июню заметно снизилась и достигла целевого уровня», — пояснили в банке. В Росбанке говорят, что клиенты диверсифицировали портфель и это «привело к уменьшению доли и объема классических банковских продуктов».

По оценке ЦБ, отток средств населения по системе в целом происходит «из-за низких ставок и интереса к альтернативным инвестициям». Однако по итогам года регулятор ожидает положительной динамики из-за сезонных факторов к концу года (рост ставок и сезонные выплаты в декабре). По оценке директора департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александра Данилова, рост по году вряд будет в пределах 5%. Всего в банках население хранит 32,38 трлн рублей (по данным на 1 июля).

Эксперты сомневаются, что существенные оттоки средств населения могут быть целенаправленной стратегией банков. «Люди стали уходить и забирать деньги потому, что выросла инфляция, вкладчики начали понимать: вместо того чтобы держать деньги на банковских депозитах, где не предлагают конкурентных ставок по сравнению с уровнем инфляции, их лучше направить на какие-либо покупки»,— полагает вице-президент Moody's Ольга Ульянова.