СберБанк может выйти из состава участников нового СП с «Ростелекомом» по развитию Единой биометрической системы (ЕБС), пишет «Коммерсант» . Он единственный из девяти приглашенных в проект финансовых организаций не подписал предварительную документацию (term sheet) и не планирует участвовать в обсуждении корпоративного договора.

Источники, знакомые с ходом подготовки к созданию СП по развитию ЕБС, куда должны войти банки и «Ростелеком», говорят, что самого крупного потенциального финансового участника — СберБанка — не устроили условия проекта. Один из собеседников добавил, что кредитной организации нет и в списке банков, которые будут обсуждать корпоративное соглашение (юридически обязывающий договор). Как отметил еще один источник, «все уже в целом в курсе, что СберБанк вышел из переговоров».

Глобально причина такой позиции объясняется тем, что СберБанк предпочитал другой сценарий создания СП по ЕБС, пояснил один из собеседников. По новой схеме «Ростелеком» сохраняет 49%, а 49% планируется распределить между целым рядом банков. Кто станет держателем еще 2% от лица правительства, пока точно не определено, говорят источники.

Предварительно в обсуждении создания СП участвовали многие крупные банки, включая СберБанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф-банк и Почта Банк. Сейчас в списке участников фигурирует и Московский Кредитный Банк, говорят источники. Руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин подтвердил эту информацию: «МКБ участвует в совместном предприятии по развитию ЕБС. Развитие инновационных технологичных сервисов, включая биометрию, — одно из приоритетных направлений банка».

Все участники нового СП активно обсуждают не только условия, на которых им предстоит работать, но и задачи, говорят собеседники. Первоначально задача в рамках нового СП состояла в том, чтобы собрать 20 млн образцов биометрических данных. Однако теперь цель может быть повышена до 25 млн биометрических образцов (изображений лица и записей голоса уникальных клиентов), говорят три источника, знакомые с деталями переговоров. И, несмотря на пассивность СберБанка, другие участники будущего СП настроены позитивно.

В ВТБ полагают, что «главным ожидаемым эффектом от создания СП будет то, что государственная биометрическая система начнет реально предоставлять сервис юридически значимой биоидентификации гражданам и организациям». «Объединение «Ростелекома» с банками должно дать дополнительный толчок к скорейшему наполнению базы данных ЕБС биометрическими слепками», — подчеркнули в ВТБ. Сейчас, добавили в банке, «в базе ЕБС очень немного биометрической информации и сервисы не востребованы».