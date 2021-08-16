Чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО за шесть месяцев 2021 года составила 24,3 млрд рублей, что в 3,3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности приводятся в релизе банка.

«В первом полугодии ПСБ трехкратно увеличил прибыль, обеспечив возврат на капитал почти в 19%. Банк продолжил высокими темпами наращивать объемы бизнеса и основные доходы», — комментирует главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская.

Чистый процентный доход банка в первом полугодии 2021 года увеличился на 36% год к году и достиг 43,8 млрд рублей. Чистая процентная маржа составила 2,8%, сохранившись на уровне первого полугодия 2020 года.

Чистый комиссионный доход увеличился на 69% до 16,4 млрд рублей. «Драйверами послужили банкострахование (рост более чем в 3,5 раза), а также комиссии за расчетно-кассовое обслуживание (плюс 27%) и документарные операции (плюс 31%)», — поясняют в банке.

Общая сумма расходов на резервы сократилась на 66% в годовом выражении до 4,4 млрд рублей.

Активы банка с начала года увеличились на 15% — до 3,2 трлн рублей на 1 июля.

Кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение вырос на 16% с начала года до 1,669 трлн рублей, в том числе корпоративный — на 16% до 1,142 трлн, портфель кредитов МСБ — на 15% до 155 млрд (без учета переклассификации части портфеля в связи с условиями одной из программ господдержки), розничный — на 20% до 372 млрд.

Доля обесцененных кредитов за вычетом резерва под обесценение снизилась с 3,2% до 2% — в релизе указано, что «за отчетный квартал».

Объем средств на счетах клиентов увеличился на 15% до 2,48 трлн рублей. Приток средств на счета до востребования опережал темпы роста срочного привлечения, в результате чего доля текущих счетов и депозитов до востребования в средствах клиентов увеличилась с 41% на начало года до 45% на 1 июля. Объем средств на счетах корпоративных клиентов (без МСБ) составил 1,626 трлн рублей, средств клиентов из сегмента МСБ — 344 млрд, средств розничных клиентов — 510 млрд рублей.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями «Базеля III», на 1 июля 2021 года составил 328 млрд рублей, увеличившись на 8% за полгода за счет полученной за отчетный период прибыли. Капитал первого уровня по «Базелю III» увеличился на 51 млрд рублей до 296 млрд за счет полученной в отчетном периоде прибыли, а также за счет перевода в статус бессрочного субординированного депозита Роскосмосбанка, полученного от ГК «Роскосмос» в рамках реализации плана финансового оздоровления.



«Коэффициент общей достаточности капитала по «Базелю III» по МСФО на 1 июля 2021 года составил 15% (при минимальном требовании 8%); коэффициент достаточности основного капитала — 13,5% (при минимальном требовании 6%), базового капитала — 12,3% (при минимальном требовании 4,5%)», — уточняют в ПСБ.