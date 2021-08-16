Банк ДОМ.РФ улучшил условия программы «Дальневосточная ипотека», предусматривающей льготное кредитование на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе. Как следует из релиза кредитной организации, ставки снижены и начинаются сейчас от 0,4%.

Уточняется, что минимальная ставка в размере 0,4% доступна для клиентов, получающих зарплату на карту банка или подтверждающих доходы и занятость с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ (она заказывается через сотрудника банка).

Кроме того, банк отменил надбавку к процентной ставке до регистрации сделки в Росреестре (изначально по условиям программы она была предусмотрена в размере ключевой ставки ЦБ, увеличенной на 4 процентных пункта).



Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В сообщении банка уточняется, что к настоящему моменту кредитной организацией в рамках «Дальневосточной ипотеки» выдано 885 кредитов на сумму 3,45 млрд рублей. По заинтересованности в программе лидирует Приморский край (получено 2,6 тыс. заявок на 11,3 млрд рублей). В число регионов с наиболее высоким спросом входят также Хабаровский край, Якутия и Бурятия.