Абсолют Банк повышает ставки по вкладу «Абсолютный максимум +» без опции пополнения, сообщили в понедельник в финучреждении.

Для депозитов в сумме от 10 тыс. рублей и от 1,4 млн рублей со сроками размещения от девяти месяцев до года ставка повышена на 0,3 процентного пункта, от года до 18 месяцев — на 0,35 п. п., следует из релиза. Уточняется, что рублевый депозит «Абсолютный максимум +» в сумме от 1,4 млн рублей сроком на 9—12 месяцев клиенты Абсолют Банка смогут открыть теперь с максимальной ставкой 6,7% как в отделениях, так и онлайн.



Также изменились ставки по долларовому вкладу «Абсолютный максимум +». Вклады в сумме от 1 тыс. долларов на сроки от года до 18 месяцев можно открыть со ставкой 0,4% в отделении банка, интернет-банке «Абсолют Online» или мобильном приложении «Абсолют Mobile». Также в линейке появились долгосрочные долларовые депозиты со ставкой 0,6% при сроке от 18 месяцев до двух лет и 0,9% — от двух до трех лет.