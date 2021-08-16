ВТБ запустил личный кабинет для самозанятых в приложении для бизнеса «ВТБ Бизнес Lite» и в «ВТБ Онлайн» для физлиц. С помощью сервиса индивидуальные предприниматели и физические лица могут дистанционно оформить постановку на учет в ФНС по специальному налоговому режиму, поясняется в релизе финучреждения. Услуга предоставляется бесплатно во всех регионах присутствия банка.

«С помощью сервиса пользователи могут не только дистанционно зарегистрироваться в ФНС по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход», но и в несколько кликов учитывать доходы, формировать чеки и отправлять их своим заказчикам и клиентам», — указывают в банке.

Кроме того, в личном кабинете можно формировать справки о доходах и постановке или снятии с учета, отслеживать уведомления от ФНС, суммы начисленных налогов, задолженностей и пеней, а также формировать квитанции на их оплату.

«Сервис реализован на омниканальной платформе с использованием открытых программных интерфейсов (Open API), что позволяет оперативно внедрять новые продукты и услуги в различных каналах взаимодействия клиентов с банком. Приоритет ВТБ — безопасность данных и средств клиентов, при реализации данного проекта прямой информационный обмен с ФНС был обеспечен надежными средствами защиты, а программное обеспечение было разработано с применением практик и инструментов DevSecOps, которые повышают безопасность процессов», — сообщил руководитель департамента технологического развития корпоративного бизнеса ВТБ Филипп Майзенберг.



Воспользоваться новым сервисом могут также физлица и предприниматели, которые уже зарегистрированы в качестве самозанятых в ФНС, для этого нужно пройти регистрацию в личном кабинете, следует из релиза.