Банк «Открытие» первым на российском рынке полностью роботизировал продажу предодобренных кредитов для малого бизнеса. Умный голосовой помощник Мария позволил банку в пять раз снизить расходы на исходящие коммуникации. Проект реализован в партнерстве с компанией-разработчиком Voximplant, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь с предложениями по предодобренным кредитам предпринимателям звонит только Мария, которая ведет диалог и отвечает на открытые вопросы — так же, как обычный оператор. Настройки робота оперативно меняются в зависимости от конкретных ситуаций в общении с клиентами, подстраиваясь под их потребности. Внедрению робота предшествовали тесты и опросы клиентов. Их результаты позволили доверить роботу звонки всем клиентам «Открытия» из сегмента малого бизнеса», — указывают в банке.

Мария может одновременно совершать 100 звонков, время обзвона клиентов сократилось в шесть раз. Кроме того, уровень информированности клиентов вырос на 9 процентных пунктов.

Во время звонка клиенту робот воспроизводит заранее запрограммированную информацию, используя технологию синтеза речи Text-to-Voice. Уточняется, что это не шаблонная запись разговора реального человека, а именно собственная синтезированная речь. Это означает, добавили в банке, что Мария буквально говорит, а не включает звуковую дорожку. Каждый ее разговор будет уникален и продиктован конкретными вопросами клиентов.

Слушая ответ клиента, робот переводит сказанное в текст при помощи технологии распознавания речи Speech-to-text — так Мария понимает, что именно говорит человек. Робот сопоставляет распознанный текст с базами данных и выбирает ответ на основе заранее прописанных алгоритмов. Весь этот процесс настраивается специалистами банка с использованием технологий партнера «Открытия» — облачной платформы Voximplant.