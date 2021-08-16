Клиенты Альфа-Банка смогут целый год снимать наличные с кредитной карты на любую сумму без комиссии, сообщает пресс-служба кредитной организации. Например, если лимит по карте — 150 тыс. рублей, клиент сможет снять сразу всю одобренную сумму без комиссии в любом банкомате мира.



Для этого нужно с 16 августа по 19 сентября оформить карту «100 дней без %». Заявку на нее можно оставить прямо на сайте банка. Ключевым преимуществом карты является большой льготный период — сто дней без процентов на все виды трат.

«Более 65% наших клиентов пользуются опцией снятия наличных, а возможность снять наличные без комиссии — решающий фактор при выборе кредитной карты и даже банка. Думаю, что среди новых клиентов Альфа-Банка она станет стопроцентно популярной», — отметил директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Майкл Тач.