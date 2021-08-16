Клиенты Альфа-Банка смогут целый год снимать наличные с кредитной карты на любую сумму без комиссии, сообщает пресс-служба кредитной организации. Например, если лимит по карте — 150 тыс. рублей, клиент сможет снять сразу всю одобренную сумму без комиссии в любом банкомате мира.
Для этого нужно с 16 августа по 19 сентября оформить карту «100 дней без %». Заявку на нее можно оставить прямо на сайте банка. Ключевым преимуществом карты является большой льготный период — сто дней без процентов на все виды трат.
«Более 65% наших клиентов пользуются опцией снятия наличных, а возможность снять наличные без комиссии — решающий фактор при выборе кредитной карты и даже банка. Думаю, что среди новых клиентов Альфа-Банка она станет стопроцентно популярной», — отметил директор по розничному бизнесу Альфа-Банка Майкл Тач.
Самые популярные бесплатные кредитные карты
|Название
|Процентная ставка
|Кредитный лимит, ₽
|Льготный период, дней
|от 11,9%
|до 1 000 000
|до 120
|
Лиц.№ 30
|от 7%
|до 450 000
|до 180
|
Лиц.№ 2557
|от 14,9%
|до 1 000 000
|до 110
|
Лиц.№ 1000
|11,9%
|до 150 000
|до 1080
|
Лиц.№ 2707
|от 0%
|до 700 000
|до 55
|
Лиц.№ 2673