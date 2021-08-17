Банковская группа Альфа-Банка получила в первом полугодии 2021 года чистую прибыль в размере 905 млн долларов. Такие данные отчетности по МСФО представлены в релизе Альфа-Банка.

Из сообщения следует, что показатель стал рекордным за такой период и увеличился на 53% в годовом выражении, а в рублевом эквиваленте — на 63,7%.

Уточняется, что в банковскую группу Альфа-Банка входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании.

Чистый комиссионный доход увеличился на 55,5% в долларовом эквиваленте (в рублевом — на 66,5%) до 773 млн долларов, чистые процентные доходы — на 4,6% (на 12%) до 1,158 млрд. «Общий совокупный доход вырос в 3,6 раза до 942 млн долларов США. Рентабельность капитала достигла рекордного уровня в 21% с учетом прочего совокупного дохода», — отмечается в релизе.

Кредитный портфель показал рост на 8,5% без учета валютной переоценки и составил 47,1 млрд долларов. Доля проблемных кредитов снизилась до 3,3% с 4% на конец 2020 года.

«Альфа-Банк уверенно удерживает третье место на рынке розничного кредитования. Доля рынка увеличилась до 4,7% по сравнению с 4,3% в 2020-м. Розничный портфель вырос на 23,8% без учета валютной переоценки до 14,8 млрд долларов США, — указано в релизе. — Наиболее активный рост пришелся на ипотечное кредитование — 45,4% в рублевом эквиваленте по сравнению с началом года. Альфа-Банк занимает третье место в России по объему выдачи ипотеки».

Объем средств клиентов вырос на 8,2% до 47,294 млрд долларов, объем текущих счетов — на 15%.

Также сообщается, что капитал банковской группы Альфа-Банка за отчетный период увеличился на 10,3% до примерно 9,6 млрд долларов. «Показатели капитала по стандартам «Базель III» стабильно поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала первого уровня составили 18,7% и 17% соответственно», — добавляют в банке.

«Благодаря четкой стратегии Альфа-Банк с каждым годом набирает темп. Мы сфокусированы на том, чтобы построить финансовый суперсервис. Непрерывные инвестиции в цифровизацию, масштабирование phygital-сети, продуманные точечные партнерства позволяют нам давать клиенту качественно новый уровень удобства во всех точках контакта с банком. При этом мы по-прежнему растем из прибыли, без раздувания расходов. А операционные расходы полностью покрываются комиссионными доходами, что придает банку дополнительную устойчивость и стабильность», — заявил главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-Банка Алексей Чухлов.



В числе прочего в сообщении отмечается, что число активных розничных клиентов банка составляет 7,5 млн, активных клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса — 656 тыс.