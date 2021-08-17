СберБанк опубликовал свежие данные о ходе вакцинации сотрудников от коронавируса. Так, 77% работников сделали хотя бы одну прививку, сообщили в «Сбере» во вторник.

В трех территориальных банках «Сбера» число вакцинированных сотрудников уже превысило 85%. Лидер с показателем 87% — Волго-Вятский банк (обслуживает клиентов в таких регионах, как Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Татарстан, Пермский край, Удмуртия). На втором месте (86%) — коллектив Московского банка, на третьем (85%) — Юго-Западный банк (Ростовская область, Краснодарский, Ставропольский края, Адыгея, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Чечня).

Напомним, что месяц назад «Сбер» сообщал о 69% вакцинированных в Московском банке.

«Высокий процент вакцинированных обеспечивает ускоренное формирование коллективного внутрибанковского иммунитета, что снижает заболеваемость среди сотрудников», — подчеркивается в сегодняшнем релизе.



«Наша цель — вакцинация всей команды «Сбера», кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания. <…> Плюсы массовой вакцинации очевидны: наши коллеги реже заболевают ковидом, а если вирус все же пробивает защитную броню, то заболевание протекает в легкой форме, исключается летальный исход, организм быстрее восстанавливается после болезни», — комментирует заместитель председателя правления СберБанка Станислав Кузнецов.