Миллиардер Марк Кубан и Илон Маск сошлись во мнении, что «мемная» криптовалюта Dogecoin (DOGE) является наиболее надежным средством обмена среди цифровых активов. Об этом Кубан рассказал в эфире CNBC Make It.

Он отметил, что «Dogecoin занимает нишу, которая дает ему преимущество перед другими криптовалютами». «Это средство, которое можно использовать для приобретения товаров и услуг. Сообщество Doge — самое сильное, когда дело доходит до использования криптовалюты в качестве средства обмена», — сказал миллиардер.

В ответ на это Илон Маск заявил, что он тоже придерживается такого мнения. Кубан, который является владельцем баскетбольного клуба «Даллас Маверикс», сообщил также и о том, что клуб принимает платежи во всех криптовалютах, но люди предпочитают платить именно в Dogecoin. Якобы 95% трансакций приходится на DOGE.