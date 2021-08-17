Новикомбанк улучшил условия по срочным вкладам в рублях, ставки в среднем увеличены на 0,6 процентного пункта, следует из сообщения пресс-службы кредитного учреждения.
В сообщении указано, что ставки по вкладам линейки «Капитал» с выплатой процентов в конце срока составляют от 5,1% до 7% годовых в зависимости от срока и суммы размещения.
Ставка по накопительным вкладам «Рост» с ежемесячной выплатой и растущей процентной ставкой составляет от 4,8% до 6,2% годовых.
По линейке вкладов «Комфорт» с возможностью пополнения и расходования денежных средств ставки установлены в диапазоне от 3,9% до 6,1% годовых.
Как сообщили в пресс-службе, получить более высокую процентную ставку можно, оформив вклад без посещения офиса — через интернет-банк или мобильное приложение.