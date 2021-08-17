Москва улучшила позиции в международном рейтинге Tech Cities of the Future аналитического агентства fDi Intelligence, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Российская столица поднялась на четыре строчки и заняла 14-е место среди 76 городов Европы, опередив Милан, Копенгаген, Прагу и Франкфурт-на-Майне. В топ-тройку списка эксперты включили Лондон, Париж и Дублин.

Рейтинг оценивает города, которые создали наиболее благоприятные условия для развития стартапов и инвестиций в технологии и инновации. В том числе по условиям для развития стартапов российская столица оказалась на шестой строчке, свидетельствуют данные рейтинга .

«Технологическое предпринимательство — перспективное направление для Москвы. Уже сейчас оно вносит большой вклад в экономику, и его доля будет расти. Политика города в этой сфере направлена на реализацию имеющегося у нас потенциала, поддержку состоявшихся инновационных проектов и стартапов. Бизнес может использовать разные ресурсы для развития: возможности Московского инновационного кластера и технопарков, гранты и субсидии, акселераторы, технологические конкурсы и образовательные программы», — комментирует заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, отдельно по всем городам оценивается стратегия привлечения инвестиций. По его словам, за последние десять лет инвестиции в основной капитал в столице выросли в сопоставимых ценах почти в 2,7 раза. Всего же на долю Москвы приходится почти 18% общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России. По стратегии привлечения инвестиций Москва также заняла шестое место.



«Иностранные инвесторы приходят в Москву из стран Европы и Азии, а также из США. Их привлекают благоприятный бизнес-климат в городе, развитая инфраструктура, наличие высококвалифицированных кадров. Кроме того, иностранные инвесторы могут получить от Москвы поддержку наряду с российскими предпринимателями. Так, по последним данным, на 1 января 2021 года объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Германии составил 7,4 миллиарда долларов, из Франции — 4,6 миллиарда долларов, из Финляндии — 4,1 миллиарда долларов», — указал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.