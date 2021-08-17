🔹 Совкомбанк уволил половину сотрудников купленного «Восточного». Как следует из раскрытия ежеквартального отчета по ценным бумагам банка «Восточный», его среднесписочная численность персонала на конец первого полугодия сократилась с 8,3 тыс. до 5,8 тыс. человек.

🔹 В России стало вдвое больше несовершеннолетних самозанятых. Их число за семь месяцев 2021 года выросло до 41 тыс. Большинство из них зарегистрировано в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области; юные работники заняты в курьерских службах, продают продукцию собственного производства, ведут блоги.

🔹 Нехватка микрочипов может привести к дефициту поставок банковских карт. В опрошенных российских банках подтвердили, что дефицит полупроводников повлиял на производство карт.



🔹 Мошенники нашли новый способ обмана жильцов многоквартирных домов. Злоумышленники пытаются собрать с населения деньги якобы на замену лифтового оборудования от имени регионального фонда капитального ремонта.

🔹 Россия увеличила вложения в американские госбумаги до 4 млрд долларов. Объем долгосрочных облигаций в июне, как и в мае, составил 305 млн долларов. На долю краткосрочных облигаций пришлось чуть более 3,7 млрд долларов.