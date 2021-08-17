Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банка «Санкт-Петербург» на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом, сообщает агентство.

«Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен сильными рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, удовлетворительным качеством активов, адекватными ликвидностью и качеством корпоративного управления. Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает локальная значимость банка, которая обуславливает умеренно высокую вероятность его финансовой и административной поддержки со стороны федеральных органов власти в случае крайней необходимости», — сказано в сообщении.

В агентстве напомнили, что «Санкт-Петербург» — крупный универсальный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных и розничных клиентов, а также на операциях на финансовых рынках. Банк представлен головным офисом и более чем 60 обособленными подразделениями (в основном в Санкт-Петербурге).

«Банк занимает значимые конкурентные позиции (16-е место на 1 июля 2021 года) в сегменте кредитования организаций, являющемся его основным операционным сегментом. Текущий объем средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей на счетах в банке составил 0,8% от совокупного привлечения средств розничных вкладчиков коммерческими банками РФ на 1 июля 2021 года, что, согласно методологии, применяемой агентством, обуславливает локальную значимость банка. География деятельности банка оценивается как адекватная его специализации, диверсификация бизнеса по направлениям деятельности также рассматривается как адекватная <...>. Величина активов, приходящихся на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на стабильно невысоком уровне», — говорится в обосновании рейтинга.

Аналитики оценили как адекватную достаточность капитала банка и отметили высокую рентабельность, которая показывает тенденцию к росту: рентабельность собственного капитала по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года выросла до 17,5% (c 10% годом ранее), отношение операционных расходов к доходам за указанный период составило около 39%, чистая процентная маржа — 4%. «На фоне сильных финансовых результатов акционерами банка в мае 2021 года было принято решение о выплате дивидендов по итогам работы за предыдущий год в размере 2,17 млрд рублей. Ожидается, что в будущем кредитная организация продолжит распределять дивиденды в размере не менее 20% чистой прибыли по МСФО», — прогнозируют аналитики.

Качество активов банка «Санкт-Петербург» в «Эксперт РА» оценили как удовлетворительное. Около 45% валовых активов на 1 июля 2021 года приходится на кредитный портфель по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся резидентами РФ. Доля просроченной задолженности в ссудах юрлицам и ИП практически не изменилась за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года на фоне активизации кредитной активности банка, составив около 8% по итогам первого полугодия 2021 года, однако в абсолютных цифрах просроченная задолженность за указанный период показала рост на 28%.

Позиция по ликвидности и фондированию оценена аналитиками агентства как адекватная. «За период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года покрытие привлеченных средств ликвидными активами составило в среднем 26%. Также банк имеет доступ к широкому спектру источников дополнительного фондирования (в том числе к неиспользованным лимитам на рынке межбанковского кредитования, сделкам РЕПО, кредитам Банка России под залог нерыночных активов)», — отметили в агентстве.

Уровень корпоративного управления оценен как адекватный. «Агентство отмечает наличие в составе наблюдательного совета банка независимых директоров, адекватный уровень регламентации и стратегического планирования деятельности банка, а также поддержание высокой рентабельности и операционной эффективности. Стратегией развития на 2021—2023 годы предусмотрен рост объемов бизнеса как в корпоративном сегменте и МСБ, так и в рознице с упором на ипотеку и потребительские ссуды при сохранении физического присутствия банка и дальнейшем развитии удаленных каналов привлечения и обслуживания клиентов в массовом сегменте. В совокупности указанные меры должны обеспечить целевой уровень рентабельности капитала в 15%, который, как ожидает руководство банка, будет достигнут банком уже по итогам 2021 года», — сказано в комментарии.