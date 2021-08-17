Для всех участников программы лояльности «Мультибонус» ВТБ до 16 сентября будет доступно специальное предложение «Снова в школу». Оно поможет искать товары, необходимые для подготовки детей к учебному году. Клиенты смогут купить товары, воспользоваться онлайн-сервисами и промокодами на скидки и повышенным кэшбэком от партнеров программы, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Участники программы лояльности смогут приобрести их у партнеров «Мультибонуса» со скидкой до 50%. В том числе действуют спецпредложения в сегментах электроники и канцтоваров. Клиентам ВТБ также будут доступны промокоды на скидки до 15% от крупнейших образовательных и стриминговых сервисов. В период действия акции участники «Мультибонуса» могут заработать повышенный кешбэк — до 20% от суммы покупки у партнеров. Вознаграждение можно получить в магазинах одежды, бытовой техники и электроники и книжном онлайн-магазине», — уточнили в банке.



Присоединиться к программе лояльности ВТБ «Мультибонус» могут клиенты с любой активной картой банка, в том числе с «Мультикартой», к которой подключены опции «Инвестиции» или «Сбережения». После регистрации участники программы смогут пользоваться специальными предложениями и скидками от партнеров «Мультибонуса».