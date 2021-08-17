РГС Банк запустил голосового робота, разработанного совместно с компанией «Квинт», сообщается в релизе финансовой организации. На данный момент виртуальный оператор кол-центра предлагает на исходящем канале весь спектр сберегательных продуктов банка, а также рассказывает о кредите наличными под залог авто.

Конверсия звонков с помощью виртуального голосового оператора при этом не меньше, чем у реального сотрудника кол-центра, а затраты на обработку звонков роботом гораздо ниже. Данная технология позволяет работать быстрее и требует значительно меньших привлечения человеческих ресурсов и длительности обучения. Также робота можно в любой момент остановить, и нет необходимости оплачивать «простой» до следующего проекта.

Кроме того, «новый сотрудник» с искусственным интеллектом обеспечивает выполнение практически полного цикла продаж банковских продуктов: выявляет заинтересованных клиентов, презентует продукт, отвечает на появившиеся вопросы, отрабатывает возражения клиентов и в случае заинтересованности переходит к оформлению продукта или переводит звонок клиента на сотрудника контакт-центра РГС Банка для дальнейшего рассмотрения кредитным отделом заявки на кредит.

«С помощью специальной технологии синтеза и распознавания речи он может менять линию разговора в зависимости от услышанной от клиента информации, задавать и отвечать на вопросы. И в 95% случаев клиент не отличает робота от живого человека», — говорится в сообщении.

По словам директора по развитию розничного бизнеса, члена правления РГС Банка Марины Дембицкой, первые результаты показывают, что данная технология выгодна для бизнеса и достаточно позитивно воспринимается клиентами, которые уже привыкли общаться с персональными голосовыми помощниками в телефонах и «умных» устройствах.