Подавляющее большинство россиян получают зарплату официально, но еще остались те, кто получает часть зарплаты или даже всю — «в конверте». Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел ВЦИОМ .

Так, о получении зарплаты полностью официально сообщили 86% респондентов. Еще 6% сказали, что получают всю зарплату неофициально (13% среди сотрудников некоммерческих организаций, 12% среди 18—24-летних, 8% среди граждан в возрасте 60 лет и старше), а 5% получают часть зарплаты официально, а часть — «в конверте». За 15 лет доля респондентов с полностью белой зарплатой выросла на 15 процентных пунктов (с 71% в 2006 году).

Согласно данным текущего опроса, 65% участников не имеют опыта получения зарплаты «в конверте», а с 34% такое случалось (среди молодежи так ответили 43—49%, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга — 44%).

С пониманием относятся к тому, что некоторые работодатели выплачивают своим работникам зарплату неофициально, 45% россиян (58—59% среди молодежи, 53% среди работающих граждан), а 46% этого не приемлют (64% среди граждан в возрасте 60 лет и старше).

По мнению респондентов, чаще всего платят зарплату неофициально в сфере строительства и торговле (по 16%), разнорабочим (14%), в сегменте малого бизнеса (9%) и в сфере услуг (8%).



Участники опроса полагают, что ответственность за то, что в нашей стране некоторые работники получают зарплату «в конвертах», в первую очередь лежит на государстве (32%), работодателях (25%) и налоговой системе (14%).