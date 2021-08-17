Крупнейшие сервисы по краткосрочной аренде электросамокатов Whoosh, Urent и Molnia сообщают об увеличившемся количестве обращений от пользователей по поводу двойного уведомления о списании средств СберБанком.

Как рассказали в поддержке одного из сервисов, выглядит это так: по завершении аренды, в случае если пользователь указал карту «Сбера» в качестве способа оплаты, ему приходит push-уведомление о списании средств за поездку. В этот момент банк по стандартной практике холдирует средства. На следующий день происходит клиринг, то есть взаиморасчет между банком плательщика и банком-эквайером. Обычно клиент любого банка не получает повторных уведомлений, однако в случае со «Сбером» клиенты вновь получают уведомление о списании средств. В некоторых случаях списание дублируется даже и в истории операций в мобильном и интернет-банке, однако по итогам выписки, которую клиент запрашивает у банка, двойного списания средств не происходит. Таким образом, «Сбер» вводит в заблуждение своих клиентов и пользователей сервиса, замечают в Whoosh.

«Странно, что такая проблема существует на стороне крупнейшего банка страны. Учитывая объемы поездок на самокатах в летние месяцы и количество операций, которое мы проводим ежедневно, масштаб проблемы достаточно большой. Мы объясняем пользователям, что происходит, но хотелось бы перестать их тревожить ложными уведомлениями», — говорит сооснователь и технический директор Whoosh Егор Баяндин.

На данный момент, уточнили в компании, в среднем до 2 тыс. человек ежедневно обращаются в поддержку с проблемой повторного уведомления о списании от «Сбера». Whoosh оценивает, что около 10% из них даже после объяснения причины перестают пользоваться услугами сервиса.

«Двойные уведомления расцениваются пользователями как двойное списание. Конечно, их это злит. Для клиентов это выглядит как списание со стороны сервиса. Это вредит имиджу всей отрасли», — говорит основатель шеринга Molnia в Санкт-Петербурге Андрей Синьковский. «Проблему наблюдаем с июня 2021 года. Из-за нее каждый день вечером генерируется довольно большая нагрузка на службу поддержки с вопросом «почему списали повторно?». Самое неприятное, что простого способа проверить, было ли действительно списание на стороне клиента, нет, а ориентируясь на уведомления, пользователи получают ложную информацию», — говорит сооснователь и директор по развитию кикшеринга Urent Андрей Азаров.



Кикшеринги отправили запросы в «Сбер» о подобной проблеме в июне и предоставили всю запрашиваемую информацию. Однако на сегодняшний день, подчеркивают в Whoosh, проблема так и не решена: «специалисты со стороны «Сбера» откладывают решение на неопределенный срок, не способствуют диалогу и эффективному решению проблемы».