Годовые темпы роста потребительских расходов в РФ оставались на прошлой неделе на уровнях выше трендовых, при этом ключевым фактором, поддерживающим траты, остается президентская выплата на школьников в размере 10 тыс. рублей. Об этом говорится в обзоре аналитического портала СберБанка SberIndex.ru.

Прирост потребительских расходов в период с 9 по 15 августа составил 16,9% в годовом выражении. «Замедление относительно предшествующей недели (плюс 20,1% год к году) обусловлено только эффектом базы. Непосредственно наблюдаемый спрос за последние дни изменился мало», — указывают аналитики «СберИндекса».

Основная часть расходов приходится на непродовольственную розницу (плюс 21% в годовом выражении) и, как предполагают эксперты, используется для подготовки к школе. Остается высоким дополнительный спрос в категориях «одежда, обувь и аксессуары» (плюс 22,5% в годовом выражении), «канцтовары» (плюс 42%).

По оценкам «СберИндекса», выплаты на школьников обеспечили на прошлой неделе 50,4 млрд рублей дополнительных расходов, а по итогам двух недель привели к росту трат домохозяйств почти на 80 млрд рублей, что эквивалентно 1,8% от ожидаемого объема трат населения в августе. «Это своевременный и нужный импульс с учетом де-факто стагнации спроса на протяжении июня — июля», — заключают эксперты.

«В отличие от прошлой недели, часть расходов досталась и сервисной части экономики (плюс 20,3% год к году). Даже траты в категории «развлечения» оказались на 5,3% выше допандемических объемов. Индекс потребительской активности также остается на высоких отметках (79 пунктов по России в целом против 78,4 пункта неделей ранее)», — говорится в материале.



Аналитики отмечают, что оценки потребительской активности относительно базы 2020 года в целом нормализовались, а «шум», связанный с изменением структуры потребления в период локдауна, практически исчез. В связи с этим «СберИндекс» снова фокусируется на динамике относительно прошлогодних уровней, а также скорректированных на сезонность месячных данных. Напомним, что до недавнего времени потребительские расходы сопоставлялись также со средненедельными объемами в «доковидный» период с 1 февраля по 15 марта 2020 года.