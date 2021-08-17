Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве по итогам рассмотрения дела в отношении ПАО «ВымпелКом», ООО «Севентех», ООО «СЗК «Инфосвязь» и МТС Банка признало их нарушившими закон «О рекламе». Основанием для возбуждения дела стала жалоба на рекламную СМС-рассылку без согласия абонента, говорится в сообщении ведомства.

«В результате рассмотрения поступившего заявления и материалов установлено распространение рекламы посредством СМС-сообщения, поступившего от отправителя «MTS-Bank», — сказано в сообщении. Как уточняет служба, такое рекламное СМС-сообщение распространялось на основании договорных отношений между ПАО «ВымпелКом», ООО «Севентех», ООО «СЗК «Инфосвязь» и МТС Банком. Согласно представленной позиции МТС Банка, произошла техническая ошибка, заявитель при заключении договора банковского обслуживания поставил галочку, что не согласен на распространение рекламы.

«Ошибочное направление рекламы на телефонный номер абонента не исключает факт нарушения требований законодательства о рекламе, — комментирует ситуацию заместитель руководителя Павел Олейник. — Цель нормы оградить граждан от любой навязчивой рекламы, а наша — проследить за тем, чтобы эти требования соблюдались в полном объеме».

Таким образом, указывает УФАС, при распространении рекламы посредством СМС-сообщения от отправителя «MTS-Bank» установлен факт нарушения части 1 статьи 18 закона «О рекламе», выразившегося в распространении в отсутствие согласия абонента на получение рекламы.

Московское УФАС признало в действиях ПАО «ВымпелКом», ООО «Севентех», ООО «СЗК «Инфосвязь» и МТС Банка факт нарушения законодательства РФ о рекламе и выдало компаниям предписание о прекращении такого нарушения.