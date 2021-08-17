Челябинвестбанк повысил ставки по вкладам населения. Доходность по открываемым или пролонгируемым депозитам увеличена в среднем на 0,2—0,3 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Так, ставки по вкладу «Призовой» на 361 день составляют от 4,9% до 5,3% годовых в зависимости от суммы. Минимальная возможная сумма депозита — 10 тыс. рублей.

Как отмечают в банке, особенность вклада в том, что с него можно досрочно снимать часть средств без потери процентов. Проценты будут пересчитаны только за последние 50 дней, а за весь предыдущий срок — сохранятся. Кроме того, по депозиту возможно пополнение первые 181 день. Еще одним преимуществом вклада в финучреждении назвали ежемесячную капитализацию, благодаря которой увеличивается доходность.