Введение в законодательство РФ обязательного страхования имущества граждан, проживающих в зонах постоянного затопления, может привести к убыткам страховых компаний, пишет «Коммерсант» . Кроме того, на страховом рынке ссылаются на Конституцию, которая не позволяет обязывать граждан страховать имущество, и предлагают ускорить работу по разработке регионами страховых программ в рамках уже принятого, но неработающего закона о добровольном страховании имущества граждан от ЧС.

По итогам совещания о ликвидации последствий подтоплений и пожаров президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о введении обязательного страхования имущества граждан от ЧС. Срок исполнение поручения — до 15 октября. Ранее правительство уже поручало Минфину, МЧС и другим ведомствам проработать вопросы обязательного страхования не только имущества граждан, но и их здоровья, а также имущества юрлиц от ущерба от ЧС.

Страховщики, которых обычно появление обязательных видов страхования радует, на этот раз говорят, что защиту рисков граждан от ЧС надо обеспечивать в добровольном порядке. И такой закон принят еще в 2019 году. По нему региональные власти разрабатывают собственные программы страхования жилья по аналогии с действовавшей на тот момент в Москве льготной программой страхования квартир. Тарифы в ней были ниже коммерческих, город делил убытки со страховщиками в пропорции 15% на 75%. Но в конце прошлого года московские власти посчитали программу неэффективной и убрали строчку о страховании из единого платежного документа.

По словам вице-президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгения Уфимцева, по закону 2019 года предполагается де-факто номинальное участие бюджетов регионов в возмещении ущерба от ЧС — 0,1% от размера ущерба. Максимальное же участие страховщиков — соответственно, 99,9%, отметил он. При этом размер выплат за ущерб от ЧС должен соответствовать рыночной стоимости жилья в регионе. «Закон пока не работает, потому что региональные власти в силу различных причин еще не разработали программы страхования жилья от ЧС. ВСС готов оказать им в этом помощь», — сказал Уфимцев, предлагая удешевить для граждан такое страхование внесением страховой строчки в единый платежный документ за коммуналку. По предварительным расчетам ВСС, стоимость годового полиса в этом случае составит всего около 360 рублей в год. По мнению Уфимцева, опыт московской программы страхования жилья показал, что 50% собственников квартир при невысокой плате за страхование и гарантии адекватных выплат за ущерб хотят застраховаться.

Страховщики не хотят защищать жилье граждан исключительно в зонах затоплений, ссылаясь на то, что в основе страхования лежит вероятность выплатных событий — в зонах постоянных подтоплений платить придется постоянно. Если же такое страхование вводить по всей стране, то за счет малорисковых территорий компании смогут выстраивать свою экономику. В ВСС уже подсчитали, что выплаты по июльским наводнениям в Крыму и Краснодарском крае могли бы составить около 700 млн рублей при наличии в этих регионах программ страхования жилья от ЧС. Соответствующие письма ВСС направил главам этих регионов. По информации, имеющейся у ВСС, в результате наводнений 17 июня в Керчи и 18 июня в Ялте был причинен ущерб в размере около 12,5 млрд рублей.