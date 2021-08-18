Капитализация TCS Group (холдинговая компания Тинькофф Банка. — Прим. Банки.ру) превысила 20 млрд долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на Лондонской бирже.

Капитализация компании складывалась исходя из цены на депозитарную расписку, которая на момент закрытия торгов во вторник стоила 100,55 доллара за штуку. Акционерный капитал TCS состоит из 199,3 млн акций класса А, при этом стоимость обыкновенных акций достигала 100,75 доллара. Таким образом, капитализация компании составила около 20,04 млрд долларов.



По данным рейтинга Forbes Real-Time, состояние основателя TCS Group Олега Тинькова во вторник выросло на 178 млн долларов и достигло 8,2 млрд.