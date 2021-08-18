Ситибанк запустил рекламу рефинансирования чужих розничных кредитов, несмотря на решение продать розничный бизнес в России целиком, пишет «Коммерсант». По мнению экспертов, наращивание портфеля может увеличить стоимость сделки, а сама рекламная активность — привлечь внимание инвесторов.
Отмечается, что подобная реклама есть в «Яндекс.Почте», на других ресурсах и на сайте банка. В Ситибанке указали, что, несмотря на планы по продаже розничного бизнеса, банк продолжает обслуживать розничных клиентов в полном объеме. «Мы продолжаем запускать новые продукты и проводить акции с привлекательными условиями», — указали в пресс-службе банка, добавив, что стратегия развития институционального бизнеса Citi в России не меняется.
По мнению управляющего партнера BMS Group Алексея Матюхова, активизация маркетинговых действий и расширение продаж определенных продуктов может выступать одним из инструментов для привлечения внимания публики и инвесторов и положительного влияния на капитализацию продаваемого сегмента бизнеса. В данном случае это похоже на увеличение объема для повышения эффективности продажи бизнеса, отметил управляющий директор по слияниям и поглощениям «Делойт» в СНГ Александр Бахмацкий.
Ситибанк приступил к активной фазе продажи розничного бизнеса, пишет «Коммерсант». Предложение приобрести 250 тыс. карт, кредиты на сумму около 40 млрд рублей, обязательства банка перед физлицами примерно на 160 млрд рублей, средства граждан на счетах и отделения с сотрудниками получили большинство банков из топ-30.
«Начнем с того, что Ситибанк уже поступил нетипично, когда выяснилось, что он намерен продавать свой розничный бизнес целиком, отдельно через выделение специального банка, как я полагаю, с лицензией на один день», — напомнил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, добавив, что план по продаже розничного бизнеса банка фактически выделенным отдельным лотом может быть каким-то образом связан с тем, что сейчас банк активно рекламирует свои услуги по рефинансированию кредитов клиентов других банков.
Партнер ФБК Grant Thornton Анастасия Терехина в свою очередь отметила, что продается не портфель, а розничный бизнес с его продуктами, предложениями, развитой инфраструктурой, и он должен показывать, что он современен, он в тренде, предлагает весь спектр услуг и может в полной мере обслуживать клиентов. По ее словам, рефинансирование розничных кредитов других банков набирает обороты, и абсолютно у всех крупных и заметных игроков кредитных организаций данная услуга присутствует в той или иной мере. «Любые изменения в розничном бизнесе, включая объем и качество кредитного портфеля, обязательно будут учтены», — заключила эксперт.
Впрочем, есть и иная версия. «Так как всегда есть шанс, что сделка по продаже бизнеса не состоится, это может быть альтернативной стратегией», — предположил руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково — РЭШ» Егор Кривошея.
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