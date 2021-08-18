Ситибанк запустил рекламу рефинансирования чужих розничных кредитов, несмотря на решение продать розничный бизнес в России целиком, пишет «Коммерсант» . По мнению экспертов, наращивание портфеля может увеличить стоимость сделки, а сама рекламная активность — привлечь внимание инвесторов.

Отмечается, что подобная реклама есть в «Яндекс.Почте», на других ресурсах и на сайте банка. В Ситибанке указали, что, несмотря на планы по продаже розничного бизнеса, банк продолжает обслуживать розничных клиентов в полном объеме. «Мы продолжаем запускать новые продукты и проводить акции с привлекательными условиями», — указали в пресс-службе банка, добавив, что стратегия развития институционального бизнеса Citi в России не меняется.

По мнению управляющего партнера BMS Group Алексея Матюхова, активизация маркетинговых действий и расширение продаж определенных продуктов может выступать одним из инструментов для привлечения внимания публики и инвесторов и положительного влияния на капитализацию продаваемого сегмента бизнеса. В данном случае это похоже на увеличение объема для повышения эффективности продажи бизнеса, отметил управляющий директор по слияниям и поглощениям «Делойт» в СНГ Александр Бахмацкий.

СМИ: Ситибанк приступил к активной продаже розничного бизнеса Ситибанк приступил к активной фазе продажи розничного бизнеса, пишет «Коммерсант» . Предложение приобрести 250 тыс. карт, кредиты на сумму около 40 млрд рублей, обязательства банка перед физлицами примерно на 160 млрд рублей, средства граждан на счетах и отделения с сотрудниками получили большинство банков из топ-30.

«Начнем с того, что Ситибанк уже поступил нетипично, когда выяснилось, что он намерен продавать свой розничный бизнес целиком, отдельно через выделение специального банка, как я полагаю, с лицензией на один день», — напомнил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, добавив, что план по продаже розничного бизнеса банка фактически выделенным отдельным лотом может быть каким-то образом связан с тем, что сейчас банк активно рекламирует свои услуги по рефинансированию кредитов клиентов других банков.

Партнер ФБК Grant Thornton Анастасия Терехина в свою очередь отметила, что продается не портфель, а розничный бизнес с его продуктами, предложениями, развитой инфраструктурой, и он должен показывать, что он современен, он в тренде, предлагает весь спектр услуг и может в полной мере обслуживать клиентов. По ее словам, рефинансирование розничных кредитов других банков набирает обороты, и абсолютно у всех крупных и заметных игроков кредитных организаций данная услуга присутствует в той или иной мере. «Любые изменения в розничном бизнесе, включая объем и качество кредитного портфеля, обязательно будут учтены», — заключила эксперт.

Впрочем, есть и иная версия. «Так как всегда есть шанс, что сделка по продаже бизнеса не состоится, это может быть альтернативной стратегией», — предположил руководитель направления Центра исследования финансовых технологий «Сколково — РЭШ» Егор Кривошея.