По всему миру с начала 2021 года зафиксировано более 1 500 мошеннических ресурсов, направленных на потенциальных криптоинвесторов или пользователей, которые заинтересованы в майнинге криптовалюты. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». Предотвращено более 70 тыс. попыток перехода пользователей на эти сайты.

Мошенники чаще всего создают поддельные сайты криптобирж и якобы дарят купон на пополнение счета, но, чтобы им воспользоваться, надо заплатить проверочный платеж. Также они рассылают сообщения о фейковых распродажах видеокарт и другого оборудования для майнинга с предоплатой, создают фишинговые страницы с различным наполнением для кражи ключей, которые позволяют получить доступ ко всем цифровым активам, связанным с криптокошельком.

Обычно злоумышленники располагают сайты в популярных доменных зонах: .com, .net, .org, .info, а также в зонах, где приобретение домена обходится дешево: .site, .xyz, .online, .top, .club, .live. Их отличает высокий уровень детализации при подготовке сайтов. Мошенники понимают, что люди, которые занимаются или интересуются инвестированием в этой области, более технически подкованы.