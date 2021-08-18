Количество зарегистрированных самозанятых в России превысило 2,7 млн человек. Такую информацию, полученную от пресс-службы Федеральной налоговой службы, приводит РИА Новости.

«По состоянию на 1 августа 2021 года количество самозанятых в целом по Российской Федерации — более 2,7 миллиона человек», — сказали в ФНС.

Там добавили, что с начала действия специального налогового режима (с января 2019 года) самозанятые получили доход на общую сумму более 525 млрд рублей. «Самозанятые сформировали более 419 миллионов чеков. Средний чек составляет 1 250 рублей», — отметили в ФНС.

По данным ведомства, число зарегистрированных самозанятых до 18 лет составляет порядка 41 тыс. человек.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение «Мой налог» и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.