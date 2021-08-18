Россельхозбанк снизил ставки по программе «Ипотека по двум документам» на 0,2—4,8 процентного пункта в зависимости от категории клиента и типа недвижимости, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Программа дает возможность получить ипотечный кредит сроком до 25 лет, предъявив только паспорт гражданина РФ и второй документ, подтверждающий личность, например водительское удостоверение. На заемные средства можно приобрести как уже готовое жилье, в том числе жилой дом с земельным участком, так и недвижимость, находящуюся на этапе строительства, которое финансируется Россельхозбанком либо застройщиками, входящими в группу компаний «ПИК». Сумма кредита составляет до 15 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 8 млн рублей для других регионов.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

В сообщении говорится, что первоначальный взнос на покупку квартиры составляет от 30%. В настоящее время ставки по программе «Ипотека по двум документам» для этого типа недвижимости начинаются от 8,5% годовых. В случае приобретения жилого дома с земельным участком размер первоначального взноса составит не менее 50%, ставки — от 9%.