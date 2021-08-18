Член совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» и «М.Видео» Саид Гуцериев (№ 80 в российском списке Forbes) продал свои доли в трех криптобиржах: Currency.com, Capital.com и Zubr.io, пишут «Ведомости» со ссылкой на выписки компаний. Сумма сделок не раскрывается, но, по подсчетам экспертов, на продаже Гуцериев мог заработать около 150 млн долларов.

Покупателями стали международная криптобиржа FTX и партнер Гуцериева, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Представитель VP Capital Прокопени подтвердил это.

Эксперты согласны с такой оценкой и приводят даже более значительные цифры. По состоянию на середину 2021 года Худокормов из «LetsTrip & Киберномики» оценивает Currency.com в 500 млн долларов, Capital.com — в 100 млн долларов, а Zubr.io — в 10 млн долларов. То есть в общей сложности в 610 млн долларов. В каждом проекте у Гуцериева была примерно половина. Таким образом, его выручка от продажи может быть около 300 млн долларов.

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Несмотря на выход из трех своих криптопроектов, Гуцериев не потерял интереса к этой индустрии и «по-прежнему считает это направление перспективным (в том числе благодаря успешному кейсу по выходу из указанных выше проектов)», заявил его представитель. Представитель VP Capital также сообщил, что фонд и в дальнейшем планирует активно инвестировать в проекты, связанные с криптовалютами.

По словам экспертов, за последние три-четыре года доходы криптобирж на порядок выросли. «Причины следующие: рост количества участников в криптосфере и пользователей на биржах, рост числа трансакций в сетях криптовалют, что указывает на повышенный спрос на сделки с криптовалютой со стороны роботов на биржах. А также буллран (стремительное удорожание актива) в 2020—2021 годы, в рамках которого криптобиржи получили значительную прибыль», — отметил Першиков из 8848 Invest, добавив, что в совокупности этих факторов стоимость криптобирж Гуцериева выросла многократно.