Член совета директоров «Сафмар финансовые инвестиции» и «М.Видео» Саид Гуцериев (№ 80 в российском списке Forbes) продал свои доли в трех криптобиржах: Currency.com, Capital.com и Zubr.io, пишут «Ведомости» со ссылкой на выписки компаний. Сумма сделок не раскрывается, но, по подсчетам экспертов, на продаже Гуцериев мог заработать около 150 млн долларов.
Покупателями стали международная криптобиржа FTX и партнер Гуцериева, белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня. Представитель VP Capital Прокопени подтвердил это.
Эксперты согласны с такой оценкой и приводят даже более значительные цифры. По состоянию на середину 2021 года Худокормов из «LetsTrip & Киберномики» оценивает Currency.com в 500 млн долларов, Capital.com — в 100 млн долларов, а Zubr.io — в 10 млн долларов. То есть в общей сложности в 610 млн долларов. В каждом проекте у Гуцериева была примерно половина. Таким образом, его выручка от продажи может быть около 300 млн долларов.
Dogecoin занимает нишу, которая дает ему преимущество перед другими криптовалютами.
Несмотря на выход из трех своих криптопроектов, Гуцериев не потерял интереса к этой индустрии и «по-прежнему считает это направление перспективным (в том числе благодаря успешному кейсу по выходу из указанных выше проектов)», заявил его представитель. Представитель VP Capital также сообщил, что фонд и в дальнейшем планирует активно инвестировать в проекты, связанные с криптовалютами.
По словам экспертов, за последние три-четыре года доходы криптобирж на порядок выросли. «Причины следующие: рост количества участников в криптосфере и пользователей на биржах, рост числа трансакций в сетях криптовалют, что указывает на повышенный спрос на сделки с криптовалютой со стороны роботов на биржах. А также буллран (стремительное удорожание актива) в 2020—2021 годы, в рамках которого криптобиржи получили значительную прибыль», — отметил Першиков из 8848 Invest, добавив, что в совокупности этих факторов стоимость криптобирж Гуцериева выросла многократно.