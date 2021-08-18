Кредит Европа Банк завершил цифровизацию флагманской цифровой дебетовой карты Card Plus, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Card Plus — дебетовая карта с кэшбэком и начислением процентов на остаток по счету — доступна клиентам в мобильном приложении и интернет-банке.
Выпуск Card Plus для клиентов банка начался еще в 2020 году. Позднее банк предложил возможность перевыпуска пластиковых карт в мобильном приложении, при этом клиент может выбрать опцию бесплатной доставки карты как по домашнему адресу, так и в выбранное отделение банка.
Также онлайн можно блокировать карту, осуществлять ее разблокировку, получать полные реквизиты и создавать новый ПИН-код. В августе 2021 года появилась возможность закрытия дебетовых карт в мобильном банке.
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 7%
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
|до 5%
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|до 6%
|0 - 1 188
|до 30%
|
Лиц.№ 2673
|до 5%
|0 - 790
|нет
|
Лиц.№ 2590
|до 5%
|0 - 1 788
|есть
|
Лиц.№ 3251