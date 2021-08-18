Кредит Европа Банк завершил цифровизацию флагманской цифровой дебетовой карты Card Plus, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Card Plus — дебетовая карта с кэшбэком и начислением процентов на остаток по счету — доступна клиентам в мобильном приложении и интернет-банке.

Выпуск Card Plus для клиентов банка начался еще в 2020 году. Позднее банк предложил возможность перевыпуска пластиковых карт в мобильном приложении, при этом клиент может выбрать опцию бесплатной доставки карты как по домашнему адресу, так и в выбранное отделение банка.

Также онлайн можно блокировать карту, осуществлять ее разблокировку, получать полные реквизиты и создавать новый ПИН-код. В августе 2021 года появилась возможность закрытия дебетовых карт в мобильном банке.

Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток

Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток

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