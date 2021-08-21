ВТБ запустил специальную программу кредитования для покупки мотоциклов марки Kawasaki. Средства можно получить под минимальную ставку 0% годовых при оплате половины стоимости мотоцикла. Оформление займа доступно по двум документам и без обязательного страхования, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Совместная с Kawasaki программа на покупку мотоцикла позволяет оформить в ВТБ кредит на срок от года до семи лет при первоначальном взносе от 20%. Ставка будет зависеть от срока кредитного договора и размера первого взноса (ставка от 0% до 12,3%). При оплате 50% стоимости мотоцикла и кредите на один год переплата составит 0%», — говорится в релизе.

Условия действуют только на новые мотоциклы и не распространяются на другие виды мототехники (квадроциклы, мотовездеходы и т. д.).

Мотокредит в ВТБ доступен в размере от 100 тыс. до 2 млн рублей на срок до семи лет. Первоначальный взнос — от 20% стоимости приобретаемого вида техники. Оформить заявку можно по двум документам (паспорту и водительскому удостоверению) на сайте или в отделении банка либо в мотосалоне.