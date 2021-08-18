Севергазбанк предоставил возможность получить отчет об оценке недвижимости для ипотечных заемщиков дистанционно. Теперь можно заказать электронный отчет и не посещать офис банка для передачи документов, сообщает пресс-служба кредитной организации, уточняя, что технология реализуется с компанией SRG (предоставляет специализированные IT-решения для финансовых институтов).

Данная возможность доступна для клиентов из регионов, где есть офисы Севергазбанка, а также из тех регионов, где Севергазбанк выдает ипотеку через свою агентскую сеть.

Для оформления заказа на изготовление электронного отчета об оценке клиент через компьютер, планшет или смартфон оставляет заявку на специальном сайте .

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Сервисом можно воспользоваться при всех видах ипотечного кредитования: как при получении ипотечного кредита на вторичном рынке жилья, так и при покупке квартиры в строящемся доме или при рефинансировании ипотеки другого банка.

Клиент может выбрать любую оценочную компанию, представленную в сервисе SRG, сравнив разные ценовые предложения. В списке оценщиков предлагаются те из них, которые работают в регионе нахождения предмета ипотеки.

«Сервис предоставляет клиенту возможность указать удобные дату и время осмотра объекта, прикрепить документы по объекту, оплатить заказ на сайте либо сформировать квитанцию на оплату заказа в кассе банка. После оформления заявки оценщик проведет осмотр объекта недвижимости в согласованное с клиентом время. В среднем через два дня после осмотра электронный отчет об оценке, подписанный электронной подписью оценщика, автоматически направляется в Севергазбанк и заемщику. Клиенту отчет будет доступен в его личном кабинете на сайте сервиса», — рассказали в банке.

Кроме того, данный сервис дает возможность подготовки отчета об оценке с самостоятельным осмотром и фотографированием жилого помещения непосредственно клиентом («самоосмотр»), а также подготовки отчета без осмотра.